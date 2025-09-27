Latina vs Team Altamura, le formazioni ufficiali: Ortisi dall'inizio
Dal Francioni di Latina prenderà il via, a minuti, il match valido per il settimo turno di Serie C.
Ecco le formazioni ufficiali.
Mister Alessandro Bruno schiera: Mastrantonio, Ercolano, Ekuban, Ciko, Riccardi, Pace, Marenco, Dutu, Fasan, De Ciancio, Parodi
Mister Devis Mangia risponde: Viola, Dipinto, Curcio, Poli, Simone, Grande, Silletti, Mogentale, Ortisi, Nazzaro, Lepore
Leggi altre notizie:LATINA TEAM ALTAMURA Serie C Girone C