Benevento-Trapani 2-0, i sanniti riscattano Picerno

Serviva una reazione dopo la catastrofica rimonta subita a Picerno e la Strega ha risposto “ presente”. Termina 2-0 il big match contro il Trapani, una partita in cui i giallorossi non hanno battuto ciglio, portando a casa 3 punti che portano il team di Auteri al primo posto a pari merito con la Salernitana ( 2-2 per i granata in trasferta a Casarano).

Primo tempo: Il Benevento ha voglia di riscatto e lo dimostra già nei primi dieci minuti. Non a caso, al 10’ arriva già il gol. Cross verso il lato destro di Ceresoli, Pierozzi colpisce di testa, palla sul palo ma si fa trovare pronto Manconi che di tap-in insacca. Per buona parte della prima frazione di gioco è la squadra di casa ad avere il dominio sia a livello di gioco che a livello di azioni; c’è anche un’occasione dalla distanza di Prisco che però non impensierisce Galeotti. A seguire poi, uno stacco di testa di Ceresoli, anche qui deviato dal portiere trapanese.

Al minuto 40’ il Benevento raddoppia. Calcio d’angolo; colpo di testa di Maita, Pierozzi intercetta e di destro fulmina Galeotti sul suo palo.

Si chiude così il primo tempo in netto favore per la Strega.

Secondo tempo: Nella ripresa Aronica fa due cambi, inserendo Grandolfo e Celeghin nel tentativo di salvare la partita. Il Trapani sembra mostrare un altro atteggiamento, con un maggior avvicinamento nell’area giallorossa. I siciliani si rendono pericolosi con due punizioni dal limite, nessuna di queste però viene sfruttata.

C’è spazio anche per il giovane Carfora che ha rilevato l’ottimo Manconi. Il classe 2006 spezza gli equilibri con il suo ingresso in campo, sfiorando anche il gol dopo aver recuperato una palla velenosa in area.

Non ci sono particolari sussulti nel finale di gara, il Benevento conclude trionfando per 2-0 davanti al suo pubblico. 3 punti che servivano come il pane per la formazione sannita. La prima posizione è stata agguantata e adesso mister Auteri pensa già alla prossima sfida di venerdì sul campo del Latina.

Formazioni:

Benevento ( 3-4-3): Vannucchi; Saio; Scognamillo; Ceresoli; Borghini ( 65 st Romano); Prisco ( 73 st Mehic); Maita; Pierozzi; Salvemini ( 74 st Tumminello);Manconi ( 65 st Carfora);Lamesta ( 84 st Talia)

A disp: Russo, Suppa, Della Morte, Sena, Rillo, Tsingaras, Cantisani, Ricci, Mignani

All: Auteri

Trapani ( 4-3-3): Galeotti, Kirwan, Pirrello, Stramaccioni (73 st Motoc), Benedetti, Carriero ( 46 st Grandolfo) Di Noia, Palmieri ( 46 st Celeghin), Ciuferri ( 68 st La Sorsa), Fischnaller, Canotto ( 81 st Ciotti)

A disp : Sposito, Salines, Podrini, Marcolini

All: Aronica

Marcatori : 10 pt Manconi (BN), 40 pt Pierozzi ( BN)

Arbitro: Luca De Angeli, Milano ; Assistenti: Rodolfo Spataro di Rossano ; Quarto ufficiale: Giuseppe Vingo di Pisa; operatore FVS: Giovanni Ciannarella di Napoli

Note: Ammoniti : 50 st Borghini ( BN), 82 st Vannucchi ( BN)