Latina vs Team Altamura, quinto risultato utile consecutivo per Mangia

Al Francioni termina in parità il match tra il Latina e il Team Altamura. Quarto pareggio consecutivo per la squadra di Devis Mangia e quinto risultato utile di fila. Per la compagine di mister Alessandro Bruno un buon punto che permette di spezzare il trend di due sconfitte consecutive tra le mura amiche.

La prima occasione della gara passa dai piedi di Dipinto che ci prova con il destro da fuori area ma non trova lo specchio della porta. Poche occasioni nei primi quarantacinque minuti, le due squadre creano poco e curano la fase difensiva. L'altra chance degna di nota è di Fasan, che spara altissimo nel finale della prima frazione non creando preoccupazioni dalle parti di Viola. Nel secondo tempo cambia il canovaccio, le due squadre alzano il ritmo ed a rendersi pericoloso è il Latina: Ekuban se la porta sul destro, fa partire uno spiovente che trova Riccardi dall'altro lato, impegnando l'estremo difensore biancorosso. Viola si esalta poco dopo: ancora Riccardi direttamente da calcio di punizione impegna non poco il portiere dei murgiani. Risponde il Team con Grande dalla destra e trova un buon intervento di Mastrantonio. I ritmi si mantengono alti, è il Latina a provarci maggiormente, Ercolano elude con una finta due calciatori del Team, al 64', ma trova ancora un attento Viola. Mentre la partita è indirizzata verso il pareggio a porte inviolate, Pellitteri, in contropiede prova il guizzo, calciando male, favorendo l'intervento del portiere classe 2003, sicuramente player of the match.

Il Team Altamura ha creato meno rispetto al Latina, porta a casa con soddisfazione un punto dalla seconda trasferta consecutiva dopo l'infrasettimanale al Veneziani contro il Monopoli, proseguendo l'ottimo andamento di partite senza sconfitte. Domenica al Tonino D'Angelo farà visita il Potenza nel match valido per l'ottavo turno e, davanti ai propri tifosi, servirà necessariamente tornare alla vittoria per certificare la propria crescita e proseguire su questa strada.