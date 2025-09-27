La doppietta di Pellegrino stende il Toro Prima vittoria in campionato

I primi due gol in campionato di Pellegrino stendono il Toro e lanciano il Parma alla prima vittoria in campionato. I crociati sbloccano la gara al 37'. Delprato stacca di testa sugli sviluppi di calcio di punizione e Ismajli tocca con il braccio. L'arbitro concede il penalty e Pellegrino su calcio di rigore realizza il primo gol in campionato sotto la curva. E' il primo gol per l'argentino sotto la Bagnaresi dal suo arrivo in terra ducale. Subito dopo un minuto l'intervallo viene annullato un gol a Pellegrino perché si appoggia sul difensore. Il Torino perviene al pareggio con un gran tiro di Ngonge al 50'. Ma il Parma ha la forza di reagire e trova il gol della vittoria al 73' con il colpo di testa vincente di Pellegrino sul cross di Valeri.