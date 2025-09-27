Virtus Entella vs Bari, vincere per riscattare l'inizio negativo

Nella cornice del Comunale di Chiavari, Virtus Entella e Bari si affrontano per la sesta giornata del campionato di Serie B. Una sfida che ha il sapore del riscatto per entrambe le squadre, finora ben lontane dalle aspettative di inizio stagione. Il Bari arriva in Liguria con l’urgenza di invertire una rotta preoccupante: appena due punti in cinque giornate e un gioco che, finora, non ha convinto. L’ultima delusione, sabato scorso contro la Sampdoria al San Nicola. Fischi da parte del pubblico, deluso da una squadra ancora alla ricerca della propria identità. Ora serve un segnale forte, un sussulto che possa trasformare la frustrazione in nuova fiducia.

Mister Fabio Caserta potrebbe cambiare qualcosa per cercare la scossa. Possibile il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1, con l’obiettivo di dare maggiore qualità tra le linee. Partipilo e Pagano potrebbero essere rilanciati dal primo minuto per aumentare la pericolosità offensiva, mentre in difesa si va verso la conferma della linea a tre. Al fianco di Meroni e Nikolaou potrebbe rivedersi Pucino. Dall’altra parte, anche la Virtus Entella ha bisogno di punti e certezze. I liguri, guidati da Chiappella, sono reduci da due sconfitte consecutive e vogliono assolutamente interrompere il trend negativo prima della complicata trasferta di Modena.

Sarà dunque una partita ad alta tensione, tra due squadre che cercano risposte e non possono più permettersi passi falsi. Il Comunale si prepara ad accogliere una sfida che promette intensità e – si spera – anche spettacolo. Per il Bari è l’ora di rialzare la testa. Per l’Entella, quella di tornare a correre e farlo davanti al proprio pubblico. Appuntamento a questa sera dalle ore 20:30.