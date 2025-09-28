Virtus Entella vs Bari, Caserta: "Concediamo troppo all'avversario"

Nel prossimo turno casalingo contro il Padova, la vittoria è l'unica strada per dare la svolta definitiva a questo inizio campionato. Intanto, nel turno infrasettimanale del martedì di Serie B, il Bari raccoglie solo un punto contro la Virtus Entella e, per certi versi, meglio così dopo la splendida rimonta dei liguri. Mister Fabio Caserta a fine gara ha analizzato il match:

"Concediamo sempre qualcosa agli avversari. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, siamo anche andati in vantaggio mentre nel secondo tempo abbiamo concesso tante situazioni. Il pareggio - così come il secondo - è stato un eurogoal e, questo aspetto, ci può stare, è quello che viene dopo che non mi è piaciuto, abbiamo lasciato campo all'avversario e non va bene. Purtroppo è sbagliato quello che c'è dopo, non possiamo concedere così tanto spazio. Poi, diventa tutto più difficile, l'Entella è una squadra molto aggressiva. Il momento non è dei migliori, gli episodi ci stanno condannando e noi ne stiamo concedendo tanti. Dopo l'1-1 abbiamo concesso tanto. Dobbiamo restare più in partita".

Fabio Caserta analizza le diverse fasi del match e, come nelle altre gare, il Bari si dimostra fragile nell'arco dei novanta minuti, mostrando più volti senza una chiara identità e costanza nel costruire attraverso delle trame chiare e nell'attenzione in fase difensiva. "Stiamo commettendo errori troppo banali. Quando vivi determinati momenti diventa tutto più complicato. Concediamo troppo agli avversari, questo lo ripeto. Le prime due partite siamo partiti con l'entusiasmo, poi quando non arrivano i risultati siamo andati in difficoltà. Bari non è una piazza come le altre", chiosa mister Caserta. Il mister chiede una sola cosa: l'attenzione nei novanta minuti. Al momento, il Bari non sta esprimendo un buon gioco e una mentalità solida ed è questo che preoccupa, servirà una svolta seria in una partita da non sottovalutare. Appuntamento dal San Nicola, sabato 4 ottobre dalle ore 15.00.