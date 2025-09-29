Bari vs Padova, la parole di mister Fabio Caserta

Fabio Caserta, questa mattina, ha tenuto la consueta conferenza stampa pre partita di sabato con il Padova. Non di certo una conferenza come le altre, vista la situazione delicata di classifica del Bari e delle voci di un possibile cambio in panchina anche in caso di vittoria. Difficile, dunque, aspettarsi delle dichiarazioni solo sull'aspetto tattico. Tuttavia, è stato giusto - professionalmente parlando - concentrarsi sul match valido per il settimo turno di Serie B, poiché diverse tematiche dovrebbero essere di interesse della dirigenza.

"Abbiamo raccolto pochissimi punti, dobbiamo certamente dare di più. E' una partita come le altre, per me. Vogliamo i tre punti. Troppo facile abbattersi, mi sento sicurissimo e lotterò fino alla fine. Il problema in questo momento è di natura mentale, né tattica e né tecnica. Ho fiducia in questi ragazzi". Un chiaro segnale da parte del mister, "non mi arrendo e vado avanti per la mia strada" considerando che il gruppo è dalla sua parte. A questo punto, ci si aspetta una reazione da parte dei calciatori in primis per dare seguito alle parole dell'allenatore. Tuttavia, il mister ha voluto evidenziare: "Sono abituato a lottare nelle difficoltà, mi sento sicuro e credo nei miei calciatori. La vittoria può cambiare tutti i punti di vista. Rispetto alle prime due partite abbiamo fatto un passo indietro, quando subiamo un goal andiamo in blackout".

Al di là del modulo e della disposizione tattica - si potrebbe optare per una difesa a quattro rispetto alle ultime due uscite - servirà una reazione di orgoglio per portare a casa i tre punti, magari con una prestazione di spessore. La priorità sarà la vittoria, non si cambia dall'oggi al domani, ma il materiale tecnico c'è e, dunque, ci si aspetta una svolta anche dai calciatori stessi. Appuntamento, dunque, al San Nicola, sabato quattro ottobre alle ore 15.