Brutte notizie per il Parma: lesione capsulo legamentosa per Valeri

In seguito all'infortunio occorso durante la gara Parma-Lecce, Emanuele Valeri è stato sottoposto nella giornata di ieri ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente e saranno rivalutate in base all'evoluzione clinica.