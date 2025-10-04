Brutte notizie per il Parma: lesione capsulo legamentosa per Valeri
In seguito all'infortunio occorso durante la gara Parma-Lecce, Emanuele Valeri è stato sottoposto nella giornata di ieri ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente e saranno rivalutate in base all'evoluzione clinica.
|Comparazione Quote
|1
|X
|2
|2.17
|3.70
|3.95
|2.05
|3.70
|3.30
|2.02
|3.30
|3.75
|2.17
|3.32
|3.95