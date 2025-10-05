Giana-Novara 0-0, la stagione azzurra è un’agonia

Non c’è un’altra parola per definire la stagione del Novara fino ad oggi 11 ottobre 2025, è un’agonia. Una serie infinita di pareggi alternata da qualche sconfitta, una sterilità offensiva imbarazzante, un futuro che sembra cupo e una comunicazione verso l’esterno da parte della società praticamente inesistente. Così non va. Gli episodi che dovrebbero sbloccare la situazione per arrivare alla prima vittoria? Beh la Giana si è vista annullare una rete per un fallo di mano dubbio… Domenica scorsa la Triestina si è vista annullare un rigore per quanto, un centimetro? Quindi se qualcuno dice che potevamo sbloccarci bisogna considerare che potevano anche essere due sconfitte. Tanti giocatori sottotono contro degli avversari non certo fenomenali, urge un cambio di rotta prima di subito.

Il video salva il Novara dalla capitolazione Zanchetta propone dal primo minuto l’inedita coppia Lanini-Perini, è proprio di quest’ultimo la prima conclusione al 4’ con Zenti che blocca, la Giana risponde al 5’ con un colpo di testa di Gabbiani che termina alto, grande occasione per gli azzurri al 15’ con una girata di Arboscello su cross di Basso che sibila a fil di palo, qui praticamente finisce il primo tempo del Novara, la Giana fa la partita, al 22’ bella parata di Boseggia su Renda, al 33’ padroni di casa al termine di una lunga azione offensiva risolta da Gabbiani, per fortuna della formazione di Zanchetta c’è un fallo di mano di Akammadu che rende inutile la marcatura.

Nonostante un brivido nel finale meglio il Novara nella ripresa Ritmi bassi e poche emozioni nella ripresa, la Giana non riesce più ad essere intraprendente e le occasioni migliori capitano al Novara come quella del nuovo entrato Da Graca all’11’ che su cross di Arboscello manda alto, al 30’ errore della difesa di casa, Da Graca serve Donadio che trova sulla sua strada un ottimo Zenti. Al 36’ Lorenzini da buona posizione di testa non inquadra la porta sull’assist da calcio piazzato di Ledonne, l’ultimo squillo è della Giana, al quinto minuto di recupero Occhipinti alza troppo la mira, sicuramente poteva fare meglio.

GIANA-NOVARA 0-0

Giana: Zenti, Alborghetti, Ferri (20’st Piazza), Ruffini, Previtali, Lamesta, Albertini (16’st Colombara), Marotta, Renda (16’st Occhipinti), Gabbiani (37’st Lischetti), Akammadu (20’st Capelli). All. Espinal

Novara: Boseggia, Valdesi, Bertoncini, Lorenzini, Agyemang, Basso (1’st Di Cosmo), Collodel, Arboscello (36’st D’Alessio), Donadio (31’st Ledonne), Lanini (8’st Da Graca), Perini (8’st Morosini).

Arbitro: Bianchi di Prato.

Note: Corner 4-3. Ammoniti Albertini per la Giana Erminio, Agyemang e Valdesi per il Novara.