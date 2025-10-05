Benevento vs Team Altamura, la conferenza stampa pre gara

Devis Mangia ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del match valido per il nono turno di campionato di Serie C. L'avversario, il Benevento di Gaetano Auteri, quarta forza del girone C, che vorrà certamente riscattare la sconfitta di Latina per una rete a zero e continuare la sua corsa verso le prime posizioni della graduatoria. Al Vigorito, la squadra giallorossa ha ottenuto sempre i tre punti fin qui e, dunque, si presenterà come uno scoglio arduo da superare per i murgiani. Dal canto suo, Devis Mangia potrà fare affidamento su un gruppo solido e con carattere, come dimostrano le ultime gare sia interne che esterne. La squadra ha personalità e, certamente, non vorrà lasciare punti per strada in terra campana.

L'avversario - "Penso che il Benevento, sulla carta, sia una delle favorite alla vittoria finale del girone. I giallorossi sono una squadra di ottima qualità, costruita per essere protagonista in campionato. Tuttavia, noi andremo a giocarcela con le nostre armi sapendo delle difficoltà e, allo stesso modo, sapendo che andremo per fare la nostra gara. Non possiamo ridurre il Benevento alle individualità, hanno diverse soluzioni e dobbiamo lavorare di squadra, come abbiamo sempre fatto, rispettando l'avversario".

Lo stato di forma del Team Altamura - "E' giusto soffermarsi sulla reazione nell'ultimo match contro il Potenza, però la gara l'ho rivista e abbiamo fatto un buonissimo primo tempo. Abbiamo creato diversi presupposti, certo concedendo qualcosa ma il tutto era frutto delle nostre scelte nell'accettare la parità numerica dietro e di un goal particolare del due a zero su palla in attiva. E' stata una gara sviluppata nel modo corretto, poi è normale che rimane negli occhi la reazione finale che rappresenta un plus da coltivare e mantenere nel tempo. Siamo alla nona giornata e non è di certo la prova del nove. La nostra mente è focalizzata partita dopo partita, giocandocela con personalità e con rispetto dell'avversario. Le motivazioni devono essere sempre al massimo. La partita è fatta di momenti e dobbiamo essere bravi a viverla nel migliore dei modi".

Partita speciale per Curcio originario di Benevento - "Penso che sia una partita un pò diversa per lui viste le origini. E' un calciatore determinante per il gruppo come tanti altri. I calciatori con maggiore esperienza, come lui, aiutano i ragazzi giovani. L'esperienza aiuta sempre, dobbiamo ricordarci sempre di essere una squadra e i giovani devono apprendere dall'esperienza dei più grandi, utile per la loro crescita. Aver voglio di recepire i concetti e le motivazioni, essere sempre predisposti all'apprendimento. Ecco, credo di avere un gruppo di ragazzi intelligenti e focalizzati sull'obiettivo".

Appuntamento, dunque, al Ciro Vigorito, domani alle 17:30 per il nono turno di campionato di Serie C.