Benevento vs Team Altamura, poker dei sanniti al Vigorito

Sconfitta pesante per il Team Altamura al Vigorito, i giallorossi di mister Auteri dominano il match e portano a casa la quarta vittoria fra le mura amiche. Secondo posto in solitaria per i sanniti che, in questo girone C di Serie C, si confermano insuperabili in terra amica, facendo quattro su quattro. Per i biancorossi di mister Devis Mangia, invece, si interrompe la striscia di partite senza sconfitta che durava da sei gare consecutive. Sconfitta per quattro reti a zero, proprio come l'ultima, al D'Angelo, contro il Crotone nel secondo turno.

La partita - Benevento subito alto in pressione già nei primi secondi della gara e la prima chance passa dai piedi di Jacopo Manconi, bravo nel leggere un errore in disimpegno della difesa del Team Altamura all'altezza dell'area piccola. Il suo tiro non trova lo specchio della porta. Ancora pericolo per la difesa del Team Altamura: Salvemini se ne va sulla sinistra in velocità ma sbatte contro il muro Viola, movimento intelligente del portiere dei murgiani che aspetta fino all'ultimo e contrasta il tiro dell'attaccante giallorosso. Al 18' Lamesta protagonista: sguscia sulla destra a due avversari, viene steso in area di rigore e il direttore di gara assegna il penalty. Salvemini con la soluzione centrale trova il settimo goal in stagione. Sempre Lamesta, per due volte, ci prova scaldando il mancino ma non trovando lo specchio difeso da Viola. Fa tutto il Benevento nel primo tempo, Team Altamura spento e poco reattivo nel reagire al forcing dei padroni di casa. Al 45' primo squillo del Team con Curcio che non trova forza e precisione con il destro. Nel recupero, il Benevento trova il raddoppio: ancora Lamesta, assoluto protagonista, pericoloso sempre dalla destra, trova prima il palo e poi sulla ribattuta fulmina l'estremo difensore degli ospiti. Nel secondo tempo il Team si spinge in avanti lanciando subito un primo campanello d'allarme con Curcio, sfortunato nel trovare solo il palo. Passano pochi minuti e Jacopo Manconi cala il tris, sorpresa ancora una volta la difesa del Team Altamura e partita in cassaforte. I padroni di casa continuano a spingere, Auteri effettua qualche cambio considerando il punteggio e all'87' è Guglielmo Mignani a trovare il poker chiudendo definitivamente la disputa al Vigorito. Risultato mai stato in discussione fin dai primi minuti, sconfitta a Latina riscattata per il Benevento e duro colpo per il Team Altamura, chiamato al riscatto già dalla prossima in casa.

Il commento - Devis Mangia avrà tanto materiale su cui lavorare in settimana. Il Benevento trovava gli spazi con troppa facilità sia a destra che a sinistra, grazie anche al valore tecnico delle individualità. E' stata la classica partita storta, l'unico attivo in fase offensiva è stato Curcio, per tutta la squadra prova opaca e voto sotto la sufficienza. Il Benevento si è dimostrato nettamente più forte, il Team Altamura ha provato a giocare come ha dimostrato in queste ultime gare, ma ha pagato anche qualche errore individuale nella gestione dal basso. Domenica prossima al Tonino D'Angelo farà visita un Picerno in crisi che arriva da due sconfitte consecutive e zero goal segnati. E' un avversario da non sottovalutare, Devis Mangia avrà l'importante compito di resettare il brutto passo falso di questa domenica e ripartire con lo stesso spirito visto fin qui.