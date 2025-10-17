Novara-Arzignano 1-0 - Lanini-gol, arriva il primo successo

Venerdì 17 porta fortuna al Novara che si sblocca con un gol di Lanini e vince la prima partita stagionale. Sicuramente non una prestazione da ricordare quella degli uomini di Zanchetta che però recuperano anche Alberti e stanno vedendo crescere di condizione Lanini e Morosini, tre uomini fondamentali; ottima la prova di Collodel in mezzo al campo, da rivedere i due terzini e Di Cosmo.

Il Novara supera i trecento minuti senza segnare Zanchetta conferma la coppia d’attacco Perini-Lanini, all’8’ un colpo di testa di Coppola viene bloccato da Boseggia, risponde il Novara con Donadio che calcia alto sulla traversa. Al 21’ grande occasione per gli ospiti, direttamente da calcio piazzato Mattioli centra in pieno l’incrocio dei pali. Match brutto, il primo tiro nello specchio della porta degli azzurri è una punizione telefonata di Lanini al 38’, la prima frazione finisce sul nulla di fatto.

Lanini è il match winner del primo successo azzurro Ospiti subito pericolosi con un colpo di testa di Coppola che per poco non diventa un assist vincente, al 18’ il Novara passa in vantaggio, cross di Donadio e colpo di testa vincente di Lanini lasciato libero dalla difesa avversaria nell’area piccola. Al 24’ Collodel dal limite dell’area non inquadra la porta, finale nervoso ma con poche emozioni, il Novara festeggia la prima vittoria.

NOVARA-ARZIGNANO 1-0

Marcatore: 18’st Lanini

Novara (4-3-1-2): Boseggia; Valdesi, Bertoncini, Lorenzini (1’st Khailoti), Agyemang; Di Cosmo (25’st Basso), Collodel (32’st Collodel), Arboscello; Donadio; Perini (1’st Morosini), Lanini (25’st Alberti). All. Zanchetta

Arzignano (3-5-2): Manfrin; Boccia (38’st Lanzi), Coppola, Boffelli; Cariolato, Lakti (30’st Castegnaro), Bianchi, Chiarello (19’st Toniolo), Bernardi (19’st Damiani); Nanni (30’st Minesso), Mattioli. All. Bianchini

Arbitro: Aloise di Voghera.

Note: Corner 4-7. Ammoniti Morosini e Bertoncini per il Novara, Chiarello, Minesso e Boccia per l’Arzignano. Spettatori 1706, 1276 abbonati e 430 paganti.