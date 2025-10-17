Reggiana vs Bari, le ultime: Partipilo potrebbe partire dall'inizio

Dopo la sosta per le Nazionali riprende da Reggio Emilia il cammino del Bari. Dare continuità alla vittoria interna contro il Padova e ripartire con il piede giusto rispetto alla sosta precedente, diventa un imperativo. La squadra di mister Davide Dionigi arriva con il morale alto dopo la vittoria esterna contro il Cesena e vorrà confermarsi davanti al proprio pubblico, come sempre caloroso per le partite al Città del Tricolore. Per il club pugliese ci sarà grande seguito anche per i tifosi biancorossi e per i ragazzi di mister Fabio Caserta, oltre alla necessità di fare punti per scalare posizioni in classifica, non dovrà mancare la voglia e la determinazione di vincere per la prima volta contro gli emiliani in Serie B e per ottenere i primi tre punti, in questa stagione, lontani dal San Nicola.

Le ultime - Caserta dovrebbe recuperare dal primo minuto Nikolaou disponendo in campo il terzetto di difesa composto dal greco, Pucino e Meroni. A centrocampo non ci sarà Verreth, Braunöder dovrebbe prendere il suo posto. Ritorna titolare Dorval, in avanti potrebbe partire dal primo minuto Partipilo con Castrovilli alle spalle di Moncini. L'attaccante classe 1996 vorrà mettere la sua firma anche fuori dalle mura del San Nicola. Dionigi potrebbe iniziare con Girma, Portanova e Tavsan davanti, relegato in panchina Gondo ancora non al 100%. Lato Bari, ci si aspetta una gara di carattere con maggiore attenzione dietro e più concretezza in avanti. Appuntamento alle ore 15:00 dallo stadio Città del Tricolore per l'ottavo turno di campionato di Serie B.