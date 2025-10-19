Team Altamura vs Picerno, squadre alla ricerca di riscatto

Al Tonino D'Angelo andrà in scena il decimo turno di Serie C che vedrà, una di fronte all'altra, Team Altamura e Picerno. Due squadre alla ricerca di riscatto dopo l'ultima giornata non proprio felice per entrambe. Il club lucano, in settimana, ha esonerato il tecnico Claudio De Luca dopo la sconfitta interna contro la Casertana, al suo posto chiamato Valerio Bertotto, ex tecnico del Giugliano. Con la squadra campana, in due stagioni, ha ottenuto un turno playoff classificandosi ottavo, poi eliminato al primo turno dall'Audace Cerignola; nella seconda, invece, un decimo posto. A stagione terminata ha risolto di comune accordo il proprio contratto con la squadra campana.

Storicamente, con il cambio di guida tecnica, c'è sempre una risposta positiva della squadra in campo, vedremo se sarà così perchè dall'altra, ci sarà un Team Altamura determinato nel riprendere la striscia di sei risultati utili consecutivi interrotta dal pesante poker esterno a Benevento. Non è una partita a determinare un cambio di giudizio sulle prestazioni e sui risultati della squadra murgiana, siamo all'inizio e la squadra dovrà migliorare partita dopo partita attraverso il lavoro quotidiano, come sottolinea spesso mister Devis Mangia. Nell'ultima gara in casa, la squadra ha dimostrato di avere carattere e carisma nel recuperare lo svantaggio di due reti, dimostrandosi squadra ostica per chiunque. Per ritrovare la continuità nel gioco, mancato nell'ultimo turno contro il Benevento, mister Mangia dovrà affidarsi alla qualità di Curcio, Rosafio, Grande e Simone e all'esperienza di Crimi e Lepore.

Tuttavia, la squadra ha mostrato sprazzi di calcio serio con un ottimo palleggio e una buona gestione delle gare, servirà maggiore attenzione nel mantenere alta la barra della concentrazione perchè ogni gara nel girone C di Serie C è insidiosa e potrebbe rappresentare una trappola, proprio come quella di domenica, contro una squadra che per goal subiti è seconda e arriva da un cambio in panchina. Appuntamento al Tonino D'Angelo di Altamura, domenica 19 ottobre alle ore 20:30.