Reggiana vs Bari, le formazioni ufficiali: Caserta va per il 3-4-2-1
Tutto pronto dal Città del Tricolore di Reggio Emilia per l'ottava giornata di campionato di Serie B. Ecco le formazioni ufficiali.
Reggiana, mister Dionigi con un 3-4-2-1: Motta, Papetti, Bozzolan, Marras, Charlys, Tavsan, Reinhart, Libutti, Bonetti, Girma, Portanova
Bari, mister Caserta risponde con il modulo a specchio: Cerofolini, Pucino, Meroni, Nikolaou, Dickmann, Braunöder, Darboe, Antonucci, Partipilo, Castrovilli, Moncini.
Assenti, dunque, dal primo minuto Dorval per i biancorossi e Gondo per i granata. Lo start alle 15:00.