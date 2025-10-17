Reggiana vs Bari, le parole del direttore sportivo Magalini

Nel post partita Reggiana-Bari, interviene il direttore sportivo Giuseppe Magalini, dopo la quarta sconfitta in otto gare. "Bisogna mettere a fuoco tutto, per bene, facendo un'analisi con i calciatori, non credo che possa essere colpa dell'allenatore dopo l'espulsione nel secondo tempo. Non va trovato sempre un capro espiatorio, dobbiamo studiare e valutare il momento e darci una mossa trovando una soluzione. Non abbiamo mai messo in discussione l'allenatore, non abbiamo mai contattato sostituti. Ci saranno da correggere diverse situazioni, però quello che sento di dire è che Caserta sta lavorando con serietà. Al 44' stai vincendo la partita e non riusciamo a chiudere in vantaggio, vuol dire che manchiamo in qualcosa. Non è solo un atteggiamento tattico ma anche di mentalità. Io faccio un'analisi tecnica e cruda, poi c'è una proprietà che può prendere una decisione. Dal mio punto di vista abbiamo fatto delle buone scelte, i risultati dicono il contrario e, dunque, ci saranno sempre degli aspetti da valutare e da studiare".

Il direttore sportivo Magalini è stato chiarissimo: Caserta non è in pericolo secondo le sue valutazioni, poi ci sarà una proprietà che farà le sue analisi e prenderà una decisione finale. Al momento non si prospetta un'esonero immediato per mister Fabio Caserta, ma attendiamo la la valutazione della proprietà a riguardo.