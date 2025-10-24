Team Altamura vs Picerno, Devis Mangia: "Prestazione totale"

Serviva una vittoria per cancellare il passo falso di Benevento e vittoria è stata. Il Team Altamura vince con un rotondo tre a uno contro il Picerno. Per i lucani, male la prima dopo il cambio in panchina e sconfitta per mister Valerio Bertotto; Devis Mangia, invece, può ritenersi soddisfatto della prova offerta dai suoi al Tonino D'Angelo trovando anche il terzo goal del suo attaccante, Giuseppe Simone che ha stappato la lattina al match di questa sera. Gli altri due protagonisti sono stati Michele Grande ed Enrico Silletti. Seconda vittoria in campionato - due fra le mura amiche del D'Angelo - e testa già alla prossima gara di venerdì prossimo contro il Foggia, match che il Team Altamura proverà a vincere per cancellare il numero zero dalla voce "vittorie fuori casa". Tuttavia, nel post partita di Team Altamura - Picerno è doveroso godersi il successo, prendersi l'abbraccio del pubblico - 1500 spettatori di cui 45 ospiti circa - e ricaricarsi in vista del prossimo turno a 11 punti in classifica e in tredicesima posizione.

Nel post partita, il mister ha risposto alle domande dei giornalisti presenti analizzando la vittoria. "Penso che i ragazzi abbiano fatto un primo tempo di qualità con buona intensità. Paradossalmente poteva essere più ampio il divario e lo dico con massimo rispetto per l'avversario. Abbiamo fatto le cose bene costruendo anche da dietro e gestendo il pallino del gioco. Nel secondo tempo c'è stato un momento di gestione anche perchè abbiamo speso tantissimo nel primo". Soddisfazione nelle parole di mister Mangia, che vede chiari miglioramenti sia in fase realizzativa che difensiva rispetto, soprattutto, al match precedente in terra campana. "Sono contento della prestazione. Questo ci deve dare convinzione e, allo stesso tempo, dobbiamo mantenere sempre l'equilibrio al di là dei momenti. I ragazzi hanno lavorato bene in settimana analizzando le diverse situazioni".

Il Team ha sistemato il proprio puzzle grazie alla vittoria perfetta davanti ai propri tifosi, o meglio come ha evidenziato nel finale il mister "di una prestazione totale" sotto tutti i punti di vista. Vincere aiuta a vincere e, sicuramente, la trasferta di Foggia potrà essere affrontata con maggiore serenità e consapevolezza dei propri mezzi e del proprio potenziale. Rossoneri galvanizzati dalla vittoria in trasferta contro il Casarano per due reti a zero. La distanza tra le due squadre e di un solo punto, quindi sarà un match importante per dare una spinta ulteriore alla propria classifica. La qualità nel Team Altamura c'è, quindi è giusto non porsi limiti e giocare ogni match con lo stesso equilibrio, per dirla con un concetto del mister, perchè avere questo tipo di intensità per tutte le gare non sarà facile.