Team Altamura, risoluzione contrattuale con Ganfornina
Come riportato dall'addetto stampa del Team Altamura nel pomeriggio odierno, la società biancorossa ha trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Francisco Perez Ganfornina. La società desidera ringraziare Ganfornina per il lavoro svolto in questi anni con i colori biancorossi, augurando un grosso in bocca al lupo per il suo prosieguo della carriera.
Ganfornina è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, classe 1996, arrivato in Italia nel 2002 passando dall'Ugento al Martina per poi approdare al Casarano. Arrivato nel mercato di gennaio, 2025, la società murgiana ha deciso in comune accordo con il calciatore di risolvere la propria posizione contrattuale.
