Bari vs Mantova, 2600 biglietti venduti a 72 ore dalla gara

Sei punti in otto gare di campionato è un bottino amarissimo per il Bari, che di certo non si aspettava questo inizio di campionato negativo. Il match di domenica contro il Mantova diventa una sfida fondamentale per rialzare la testa in fretta e ripartire dopo la pesante sconfitta in terra emiliana contro la Reggiana. La posizione di Caserta è bilico, così come quella dirigenziale, che si assume le responsabilità di un inizio di stagione disastroso. Al San Nicola arriva il Mantova, sotto in classifica, alla ricerca di punti fondamentali per il suo cammino verso la salvezza. La risposta del pubblico, al momento, non è dei migliori: 2600 biglietti venduti a 72 ore dalla gara che si aggiungono ai 5080 abbonati. La squadra ha bisogno di una sterzata definitiva e per cercarla, serve il supporto di tutti e le giuste motivazioni per risollevare l'orgoglio di una piazza importante che non può permettersi di lottare e sgomitare nei bassi fondi della classifica di Serie B.