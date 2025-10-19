Foggia vs Team Altamura, Mangia: "Ottimo atteggiamento dei ragazzi"

Devis Mangia, nel post partita, ha commentato la vittoria di misura al Pino Zaccheria contro il Foggia. Le sue parole: "Mi è piaciuto l'atteggiamento generale della squadra. Siamo riusciti a rimanere equilibrati, non concedendo occasioni in verticale al Foggia. Ringrazio tutti i ragazzi per lo sforzo. E' stata una settimana corta e hanno gestito bene le forze. Non voglio sbilanciarmi per quanto riguarda la classifica, abbiamo sempre ragionato partita dopo partita. Oggi era una partita fondamentale per dare continuità ai risultati e devo dire che ci aspettano tre gare, a partire dalla prossima, che sulla carta possono risultare complicate. Tuttavia, mi tengo stretto l'atteggiamento di tutta la squadra e intendo tutto il blocco squadra non solo chi ha giocato".

Continuità ed equilibrio sono i due aspetti sottolineati da mister Devis Mangia. Non di sicuro una ricetta segreta per giocarsela con chiunque ma una strada da seguire per battagliare in un girone complicato. 14 punti in classifica, nono posto ma piedi saldamente per terra. Le prossime tre saranno contro Cosenza, Catania e Salernitana ed è fondamentale arrivarci con il morale alto.