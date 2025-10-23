Bari vs Mantova, i convocati di mister Fabio Caserta
In vista della nona giornata di Serie B, mister Fabio Caserta ne convoca 26. Fuori dalla lista lo squalificato Nikolaou e l'infortunato Vicari. Ecco la lista diramata dalla società.
Portieri: 1 Pissardo, 12 Marfella, 31 Cerofolini
Difensori: 3 Burgio, 13 Meroni, 15 Kassama, 24 Dickmann, 25 Pucino, 30 Mane, 76 Mavraj, 93 Dorval
Centrocampisti: 4 Castrovilli, 5 Darboe, 8 Pagano, 10 Bellomo, 18 Maggiore, 27 Braunoder, 29 Verreth, 32 Colangiuli
Attaccanti: 9 Gytkjaer, 11 Moncini, 16 Antonucci, 17 Rao, 20 Pereiro, 21 Partipilo, 99 Cerri
