Sassuolo-Roma 0-1, Dybala timbra la vittoria giallorossa

Nell’ottava giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium la Roma di mister Gasperini. Nelle file dei neroverdi c’è dal primo minuto Fadera nel tridente offensivo al posto di Laurientè, mentre nei giallorossi prima da titolare per il nuovo acquisto Leon Bailey.

Cronaca. La prima palla gol è per i padroni di casa al minuto 6 con un tiro di Fadera ben respinto da Svilar. I giallorossi tengono bene il pallone e colpiscono alla prima occasione: tiro di Cristante respinto da Muric su cui è lesto a Dybala a mettere in rete di destro. Alla mezza’ora Thorstvedt si divora il gol del pari da pochi metri su cross perfetto di Berardi. Pochi minuti dopo Dybala sfiora la doppietta su punizione, ma il suo tiro esce di pochissimo dando l’illusione del gol a tutto lo stadio.

La ripresa si apre con Hermoso al posto di Tsimikas, e dopo appena 3 minuti dentro anche Dovbik per Bailey. Al minuto 67 la Roma va ad un passo dal raddoppio: bello scambio tra Dovbik e Pellegrini, e l’ex neroverde centra il palo da pochi metri. Una decina di minuti dopo è Wesley a scaldare i guantoni di Muric. Il Sassuolo fatica ad uscire dalla propria metà campo, Svilar quasi inoperoso nella seconda frazione di gioco. Minuto 80 altra palla gol per i giallorossi con un colpo di testa di Celik alto sopra la traversa. Due giri di orologio dopo e anche Wesley si divora il raddoppio da posizione defilata aprendo troppo il piattone. Non succede più niente, e si chiude con la vittoria della Roma grazie alla rete di Paulo Dybala nel primo tempo.