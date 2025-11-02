Giugliano-Benevento 2-0, Strega eliminata

Un Benevento in affanno e mai realmente in partita, questa la descrizione della squadra di Auteri scesa in campo stasera contro il Giugliano nell’incontro valevole per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. I padroni di casa si impongono per 2-0, doppietta di Baldé, e staccano il pass per il turno successivo. Mister Auteri fa turn-over, lasciando spazio a coloro che finora hanno visto poco il campo ( Viscardi, l’ex Russo, Sena, Romano ecc.). Titolare anche Tumminello, al posto dell’infortunato Salvemini.

Primo tempo: Inizia meglio il Giugliano questa sfida di coppa. La squadra allenata da Ezio Capuano attacca sin da subito la metà campo avversaria, portando gli ospiti a chiudersi. Due occasioni rilevanti dei padroni di casa, una con Prado e l’altra con un colpo di testa di D’Agostino, entrambe però si concludono con un nulla di fatto. La Strega si rende pericolosa con un tiro da fuori di Della Morte , Bolletta non si fa trovare impreparato e respinge. Si va all’intervallo sullo 0-0

Secondo tempo: Nella ripresa il Benevento prova a farsi sentire con una conclusione di Mignani deviata in corner. Sarà l’ultimo squillo degli ospiti, visto che dal 60’ in poi il team sannita inizia ad abbassare il proprio baricentro impostando una tattica di contenimento. Al 71’ il Giugliano passa. Baldé riceve palla in area e scaglia un potente sinistro in porta laddove Russo non può arrivare. All’87’, dopo pochi sussulti, arriva anche il gol del definitivo 2-0. Baldé sfrutta un contropiede innescato da un errore di Carfora, salta Russo e insacca chiudendo di fatto la partita.

Finisce 2-0, Capuano a pochi giorni dal suo arrivo regala ai suoi nuovi tifosi la gioia della qualificazione agli ottavi di Coppa Italia di Serie C, dove ad attenderlo ci sarà la Ternana. Benevento eliminato, seconda sconfitta di fila per i giallorossi e adesso la squadra dovrà concentrare le proprie energie interamente sul campionato.

GIUGLIANO (3-4-2-1): Bolletta; D'Avino, De Rosa, Caldore, Milan (4'st Del Fabro), Zammarini, Forciniti (18'st Peluso), La Vardera (15'st Vaglica); D'Agostino, Prado (40'st Esposito); Njambe (15'st Balde). A disp.: Antignani, De Francesco, Laezza, Minei, Lops. All.: Capuano

BENEVENTO (4-2-3-1): Russo; Romano, Saio, Viscardi (40'st Borghini), Sena; Mehic, Talia; Della Morte (36'st Carfora), Tumminello (25'st Manconi), Ricci (36'st Lamesta); Mignani. A disp.: Esposito, Vannucchi, Rillo, Prisco, Maita, Salvemini, Scognamillo, Ceresoli, Cantisani, Tsingaras, Pierozzi. All.: Auteri

Arbitro: Rispoli di Locri. Assistenti: Rignanese di Rimini e Petrov di Roma 1. Quarto ufficiale: Leone di Barletta

Note: Ammoniti Romano (BN), Mehic (BN), Forciniti (GIU), Saio (BN), Lamesta(BN).

Marcatori: 71 st e 87 st Baldé (GIU)