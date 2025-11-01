Team Altamura vs Cosenza, Mangia: "Stimolati a fare sempre di più"

In vista del dodicesimo turno di campionato di Serie C, Devis Mangia ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cosenza. Il match di domani inaugura un trittico di fuoco per i biancorossi: Cosenza, Catania e Salernitana. La vittoria di venerdì scorso nel derby con il Foggia ha dato un'ulteriore spinta di fiducia al gruppo, arrivata soprattutto dopo i tre punti casalinghi al D'Angelo con il Picerno, che ha permesso ai ragazzi guidati da Devis Mangia di mettersi definitivamente alle spalle la sconfitta pesante in terra campana con il Benevento. Le insidie, nel girone C, sono sempre dietro l'angolo, dunque servirà concentrazione e cinismo per sfruttare il fattore campo contro un avversario di livello e che lotterà fino alla fine per il ritorno in Serie B. La squadra di Buscè è quarta in classifica con 19 punti ed è reduce dalla vittoria interna con il Potenza per tre reti a zero.

Il mister ha analizzato il match. "Il Cosenza è una squadra di alto livello, ha diversi calciatori di qualità che hanno giocato in Serie B l'anno scorso e sicuramente lotterà per i vertici della classifica. Siamo consapevoli del loro valore e, dunque, dovremmo mettere in campo tutte le nostre caratteristiche migliori, interpretando nella maniera più corretta i momenti della gara. Abbiamo studiando le loro caratteristiche di squadra e le loro individualità, al di là dei numeri che certificano il fatto che abbiano uno dei migliori attacchi del campionato. Chiedo ai ragazzi di lavorare sempre su noi stessi per migliorare in tutte le fasi". Un tema fondamentale e interessante toccato nel corso della conferenza stampa è stato fatto sull'identità chiara che il Team Altamura presenta in questo momento della stagione, dopo una prima fase di assestamento. Mister Mangia ha evidenziato: "Se le avversarie hanno avuto modo di adattarsi e conoscerci per quello che siamo, penso che debba renderci orgogliosi. E' merito di tutta la squadra, al di là delle scelte tecniche e tattiche che faccio. Sono convinto che una squadra deve allenarsi sempre da squadra durante la settimana in allenamento per far giocare meglio chi parte dall'inizio. Tuttavia, in una stagione c'è spazio per tutti perchè si vivono diversi momenti. Sono molto contento dell'atteggiamento del gruppo. Dobbiamo sempre essere stimolati a fare qualcosa in più".

Appuntamento al Tonino D'Angelo nel sabato festivo primo novembre per il dodicesimo turno di campionato, Team Altamura di fronte al Cosenza, per confermare lo stato di forma e sognare in grande considerando la classifica fino a questo momento.