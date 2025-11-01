Bari - Cesena, Caserta: "L'obiettivo è gestire meglio il pallone"

Conferenza stampa di vigilia per mister Fabio Caserta che, nella giornata di domani, sfiderà un Cesena lanciato verso le primissime posizioni della classifica di Serie B guidato dall'ex Michele Mignani. La squadra bianconera porta con sé un ottimo trend fuori casa: cinque vittorie in sei partite lontane dall'Orogel Stadium - Dino Manuzzi. Compito arduo ma non impossibile per il Bari di interrompere una striscia di tre successi consecutivi e fermare il riferimento davanti Cristian Shpendi, a segno da due gare di fila. Sfida nella sfida, dunque, con il bomber dei baresi, Gabriele Moncini, a cinque goal in campionato.

Le parole di mister Caserta: "Il Cesena è una squadra che sta bene a prescindere dal sistema di gioco e ha una chiara identità. Abbiamo lavorato sui nostri concetti per ritrovare l'equilibro giusto soprattutto in fase di possesso palla. La settimana dopo una vittoria ti porta a lavorare con più serenità, poi sappiamo che il campionato di Serie B presenta delle insidie. Dobbiamo essere molto bravi nel gestire i momenti, sappiamo che c'è tanto da lavorare. Come ho detto prima dobbiamo cercare di gestire meglio il pallone, dobbiamo ritrovare quella lucidità delle prime partite". In un ad alta tensione, il Bari si appresta ad affrontare con serenità una gara insidiosa, alla vigilia. Caserta, alla luce di questo sottolinea: "Devo concentrarmi sul campo e cercare di riportare l'entusiasmo attraverso le prestazioni e i risultati. Le prestazioni, al momento, non sono all'altezza di una piazza come Bari. Dobbiamo far parlare il campo e i risultati".

Attesa, dunque, per la gara interna al San Nicola contro il Cesena dell'ex Mignani, fischio di inizio alle ore 15 di domenica 2 novembre.