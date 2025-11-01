Team Altamura - Cosenza, Florio risponde a Kouan: 1-1

Termina in parità il match al Tonino D'Angelo tra Team Altamura e Cosenza. Ottima prova sul piano dell'intensità da parte delle due squadre e, soprattutto, altra prova di carattere per gli uomini di mister Devis Mangia contro il quotato Cosenza. L'impressione, come si è evidenziato in sala stampa da parte dei colleghi è che il Team Altamura possa giocarsela alla pari con tutte grazie all'unità di intenti che si è creato tra il gruppo e il tecnico. Spesso si dice che l'unione fa la forza, bene, questa squadra presenta delle interessanti individualità e dimostra di saper gestire e leggere i diversi momenti di gara anche contro avversari più forti sulla carta, come lo è il Cosenza, rosa formata da calciatori che fino allo scorso anno giocavano in categorie superiori. E', certamente, un dettaglio da non sottovalutare. Il Team Altamura sembra aver completato definitivamente il suo stato, mostrando una chiara identità di gioco, come si è più volte sottolineato.

Florio risponde a Kouan, punteggio fissato sull'1-1 e tante occasioni nel finale sia da una parte che dall'altra. Le due squadre non si sono risparmiate dopo i primi dieci minuti di gioco di studio nel primo tempo. La chiave del Cosenza è stata chiara: non lasciare riferimenti alla difesa del Team Altamura grazie alle individualità di Garritano e Florenzi, bravi ad alternarsi sulla corsia mancina. Tuttavia, con un Silletti ad uomo su Mazzocchi, la linea composta da Zazza, Nazzaro centrale e Mogentale si è comportata benissimo, disputando una prima frazione attenta. Nella ripresa, il Cosenza ha trovato la rete al 75' con il classe '99 Kouan - altra strategia di mister Buscè, lasciando al centrocampista tempo e spazio di inserimento sulla trequarti alle spalle di Nazzaro - mentre qualche minuto più tardi è arrivato il pareggio con Florio dalla panchina, bravo nel coordinarsi dalla distanza.

A fine gara è intervenuto ai microfoni del giornalisti presenti, mister Mangia: "Brava la squadra a mantenere la calma dopo il vantaggio del Cosenza, vorrei sottolineare questo aspetto. Abbiamo cambiato qualcosa e i ragazzi hanno avuto una grande reazione. Le partite hanno differenti momenti e ci sono delle supremazie nella gara da gestire. Abbiamo reagito benissimo, soprattutto, in quel momento della gara, al 75', un momento della partita molto particolare". La redazione di IamCalcio Bari si è soffermata sui cambi di Nazzaro e Zazza usciti dal campo per dar spazio a Franco e Mbaye: "Zazza ha avuto dei crampi, il cambio di Nazzaro è stato fatto perchè era un momento della gara in cui avevamo bisogno di più serenità e freschezza poiché disponiamo di un giocatore di gamba come Crimi e uno di palleggio. Quindi è entrato Daniele, che ringrazio visto che non è stato bene in settimana e ha fatto un buonissimo spezzone di gara".