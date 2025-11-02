Benevento- Sorrento 1-1, partita sprecata nelle battute conclusive

Doccia gelata per il Benevento. La formazione giallorossa aveva trovato il gol del vantaggio al primo tempo con Manconi e quando la partita sembrava messa in cassaforte, un rinvio errato di Vannucchi ha permesso a D'Ursi di trovarsi sottoporta a segnare il gol del pari. Una partita che si è basata sull'equilibrio, su ritmi lenti e spezzati, dove a prevalere alla fine è stata la testardaggine degli ospiti. Il Benevento manca l'avvicinamento alla vetta e va a quota 27 punti in classifica.

Primo tempo: Il Benevento è obbligato a riscattare le due sconfitte esterne rimediate contro Catania e Giugliano se vuole tenere vive le possibilità di vincere il titolo e per farlo dovrà affrontare un Sorrento che non perde dal 14 settembre, dal 2-1 in trasferta contro la Salernitana.

I padroni di casa si fanno notare con qualche incursione nell’area sorrentina ad inizio match, ma la prima vera occasione arriva al 18’ con un destro dal limite dell’area di Lamesta, Harrasser ci mette i guantoni e respinge il pericolo. Al 32’ il Benevento passa. Manconi sfrutta un varco difensivo lasciato aperto dal Sorrento e a pochi passi la piazza nell’angolino basso a destra. Sfiora il gol anche Mehic con una conclusione dai 30 metri, il tiro finisce fuori di un soffio grazie anche ad una deviazione.

Sugli sviluppi del corner, l’arbitro Leone fischia un penalty a favore della Strega per una presunta trattenuta. Rigore che però viene revocato dopo un controllo al FVS. Il primo tempo finisce per 1-0 per la Strega. La formazione sannita ha provato in più occasioni a pressare gli avversari, i quali però hanno mantenuto una difesa ordinata spezzando spesso il ritmo di gioco.

Secondo tempo: La ripresa mostra un Benevento affamato e determinato a segnare il secondo gol. Al 52’ Mignani controlla bene il pallone ricevuto in area, scarica immediatamente verso Manconi ma l’attaccante lombardo calcia male e manda a lato. Si fa vedere il Sorrento con una conclusione da fuori ben piazzata di Matera, Vannucchi riesce a bloccare. Ha dell’incredibile quanto successo intorno al quarto d’ora di ripresa. Minuto 60, Lamesta viene steso in area, non c’è fallo secondo l’arbitro ma Auteri non ci sta e si gioca la carta del FVS. Anche rivedendo l’azione, il direttore di gara resta sui suoi passi e lascia proseguire il gioco.

Occasione ghiottissima per il Benevento, capitata al neo entrato Tumminello che colpisce di testa da un cross dalla destra, Harrasser para ma sulla respinta l’attaccante di Erice non si fa trovare pronto, sprecando una gran palla gol. Nell’azione successiva la Strega resta anche in dieci. Espulso Ceresoli per gioco pericoloso. Al 74 il Sorrento protesta per un potenziale rigore. I costieri reclamano un intervento irregolare di Scognamillo . Si va di nuovo al FVS, anche questa volta però il rigore non viene concesso.

Quando la partita sembrava finita, per il Benevento arriva la beffa finale. Grave incomprensione tra Borghini e Vannucchi, con il difensore toscano che la passa indietro al suo portiere nonostante fosse seguito dall'attacco sorrentino, Vannucchi si trova costretto a rinviare e lo fa maldestramente, regalando una palla pericolosa al Sorrento che finalizza in gran stile con una bella incursione di D'Ursi. 1-1.

Finisce con un pareggio, Il Benevento manca i 3 punti che sarebbero valsi l'accorcio in classifica sulla Salernitana, il Sorrento invece porta a casa l'ottavo risultato utile consecutivo e allunga la sua striscia di imbattibilità.

Benevento (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Borghini; Pierozzi, Mehic ( 89 st Tsingaras), Maita(c), Ceresoli; Lamesta ( 63 st Della Morte), Mignani ( 63 st Tumminello), Manconi( 75 st Ricci) . A disposizione: Russo, Esposito, Viscardi, Prisco, Sena, Romano, Carfora. Allenatore: Gaetano Auteri

Sorrento ( 3-5-2): Harrasser; Fusco © ( 40 pt Colombini); Solcia; Carillo ( 82 st Santini); Matera ( 66 st Sabbatani); Paglino; Cangianiello, Crecco ( 66 st Bolsius), Potenza ( 46 st Cuccurullo);D’Ursi; Plescia. A disposizione: Del Sorbo, Piras, Shaw, Esposito, Riccardi, Tonni, Russo, Vilardi. Allenatore : Mirko Conte

Arbitro: Leone di Barletta. Assistenti: Nechita di Lecco e Morotti di Bergamo: Quarto ufficiale: Esposito di Napoli. Operatore FVS: Ciannarella di Napoli

Note: Marcatori: 32 pt Manconi (BN) 90+2 D'Ursi ( SOR) Ammoniti: Ceresoli (BN) Espulsi: Ceresoli (BN)