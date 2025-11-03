Sassuolo-Genoa 1-2, clamorosa sconfitta
Brutta sconfitta casalinga dei neroverdi che perdono 2-1 in casa contro il Genoa fanalino di coda, almeno fino alla partita di oggi.
I rossoblu, senza l’esonerato Vieira, e con Mimmo Criscito at interim in panchina vincono una partita fondamentale per rialzarsi dai bassifondi della classifica.
Al vantaggio iniziale dei rossoblu con Ruslan Malinovsky dopo pochi minuti risponde Berardi ad inizio ripresa. I neroverdi tengono bene il campo e vanno vicini alla rete del vantaggio con Laurientè, ma senza successo. Il forcing degli ospiti, alla disperata ricerca di punti salvezza, si concretizza al minuto 93 con il colpo di testa di Ostigard su punizione di Martin
