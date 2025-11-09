Buona prova per il Team Altamura ma non basta: 2-0 per il Catania

Un buon Team Altamura regge per sessanta minuti davanti ai 16 mila tifosi presenti al Massimino contro il Catania di mister Toscano. Peccato per il risultato - due a zero per i padroni di casa - fiduciosi per la prestazione dei biancorossi contro una squadra quotata e sempre più proiettata ad un testa a testa per la promozione diretta. Ci prova fin da subito la squadra di mister Mangia con Silletti, risponde Lunetta ma è bravo Viola. Primo tempo equilibrato con azioni pericolose sia da una parte che dall'altra. Nel secondo tempo, il Catania alza i giri del motore: al 65' Forte dà l'illusione del goal con un tiro che si spegne a centimetri dalla porta di Viola e al 71' la sblocca con Matteo Di Gennaro, che trova il primo goal in campionato con una girata in area da attaccante vero anticipando Zazza. Passano pochi minuti e gli uomini di mister Toscano raddoppiano con Cicerelli che da terra riesce a toccare quanto basta con il tacco per siglare il goal del due a zero. Nel finale sussulto di orgoglio del Team Altamura con Curcio, bravo nel recuperare il pallone dal diretto avversario e calciare verso la porta.

Mister Devis Mangia al termine della gara dalla sala stampa del Massimino ha analizzato la sconfitta. "Abbiamo fatto una buona gara, dovevamo essere più puliti sotto il punto di vista tecnico con le tante occasioni create nell'area di rigore del Catania. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa e loro hanno aumentato la superiorità numerica in area di rigore. Dovevamo essere più precisi prima del goal subito. Riconosco i meriti del Catania con la consapevolezza che in queste partite dobbiamo cercare di essere più determinati nelle scelte e nelle soluzioni finale occupando maggiormente l'area di rigore. Il pensiero, ora, è rivolto alla partita di domenica".