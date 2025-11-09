Foggia-Benevento, Auteri: ''Importantissima vittoria, il gruppo c'è''

Mister Auteri si è dichiarato soddisfatto davanti ai microfoni in conferenza stampa post-partita di Foggia-Benevento 0-3 . Qui di seguito sono riportate alcune delle sue dichiarazioni:

Sulla partita: '' La squadra ha fatto una gara positiva, all'inizio il Foggia è partito con grande aggressività, poi noi abbiamo iniziano a prendere campo e a sfruttare le fasce, soprattutto il lato destro. Abbiamo concesso giusto due occasioni, per il resto abbiamo creato tanto e alla fine siamo riusciti a sbloccarla''

Sui cambi: '' Tutti si fanno trovare pronti e danno il massimo quando vengono chiamati durante la partita. Tumminello, Della Morte e tutti gli altri che entrano a gara in corso non fanno mai mancare il loro impegno, il gruppo dimostra di esserci. La nostra fortuna è che con i giocatori che abbiamo si può fare di tutto, si può giocare con il doppio centravanti, con Lamesta e Della Morte insieme sulla trequarti.... bisogna sempre vedere in base alle situazioni''.

Sulle espulsioni: '' Mehic si è fatto prendere un po' dalla foga. L'espulsione avversaria ci ha facilitato il match, contro il Sorrento era successo il contrario. Dalla prossima Ceresoli finirà di scontare la sua squalifica e sarà disponibile di nuovo''.

Sulla situazione del Foggia: '' Si tratta di una squadra che ha tutte le carte in regola per risollevarsi. Dispiace vedere lo stadio così vuoto, i tifosi facciano sentire la loro vicinanza''