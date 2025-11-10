Coppa Italia Serie D, definiti gli ottavi

Si completa il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D. A conquistare gli ultimi due posti disponibili sono Varesina e Mestre, vittoriose nei recuperi dei sedicesimi giocati ieri: i lombardi hanno superato la Virtus Ciseranobergamo per 4-1, mentre i veneti hanno piegato il Brian Lignano per 1-0.

Con le qualificate ora definite, il Dipartimento Interregionale ha effettuato il sorteggio per determinare chi giocherà in casa gli ottavi, in programma martedì 19 novembre alle ore 14.30, seguendo il principio di alternanza tra gare interne ed esterne.

Asti - Pistoiese

Piacenza - Correggese

Club Milano - Varesina

Este - Mestre

Ancona - Valmontone

Notaresco - Unipomezia

Francavilla - Città di Fasano

Nocerina - Castrumfavara

Anche gli ottavi si disputeranno in gara secca: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno i calci di rigore a decretare chi accederà ai quarti di finale, in programma il 3 dicembre alle ore 14.30.Il quadro completo qui.