Clamoroso a Benevento, esonerato Auteri

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, vista la vittoria di domenica per 0-3 contro il Foggia in trasferta. Per sostituire Auteri , il club ha optato per una soluzione interna, affidando la panchina al tecnico della primavera Antonio Floro Flores.

Ha dell'incredibile quanto successo a Benevento questa mattina. Nonostante il terzo posto momentaneo, con la squadra a -2 dal Catania capolista, la dirigenza della Strega ha scelto di esonerare mister Gaetano Auteri.

