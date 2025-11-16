Team Altamura vs Salernitana, le parole di mister Devis Mangia

Al Tonino D'Angelo andrà in scena, nella giornata di oggi, il quattordicesimo turno di campionato che mette di fronte Team Altamura e Salernitana. Mister Devis Mangia ha svolto la consueta conferenza stampa pre partita in vista di un match difficile sulla carta, contro una delle squadre candidate alla promozione diretta in Serie B.

Andiamo a leggere le sue parole. "A Catania abbiamo fatto una buona gara, ho analizzato tutto il match e c'è stata una crescita. Siamo consapevole anche del fatto che dobbiamo fare qualcosa in più, non soltanto nei risultati ma nella lettura di alcune situazioni di gioco. Vogliamo continuare nel percorso di crescita che stiamo avendo da molto tempo. Arriva la Salernitana, una squadra accreditata alla vittoria finale del campionato. Hanno tanta qualità e dobbiamo essere bravi a capire i diversi momenti della gara, a gestirli e sfruttarli, mettendo in pratica il lavoro settimanale". Il Team Altamura è in una posizione di classifica particolare: due punti dai playoff e due dai playout, una terra di mezzo. Il mister analizza anche questo aspetto: "Questo campionato è così. C'è sempre un buon equilibrio, tutte le partite sono diverse e vanno lette nella maniera opportuna. Abbiamo fatto i nostri risultati e la classifica è corta. In questo momento non possiamo essere focalizzati su questo aspetto, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. L'atteggiamento e l'approccio non possono mancare al di là del valore dell'avversario".

La redazione di IamCalcio Bari ha posto il tema dell'equilibrio difensivo ritrovato dalla Salernitana, chiedendo a mister Mangia quale sarà la chiave di lettura: attaccare fin da subito l'avversario o attendere i diversi momenti di gara sfruttando qualche occasione concessa dai campani. Il mister ha evidenziato: "Ci saranno dei momenti in cui bisognerà essere più aggressivi e altri in cui dobbiamo essere bravi a leggere le scelte della Salernitana. Cercheremo di portare la gara dalla nostra".