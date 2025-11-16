Benevento-Monopoli 3-1, Floro Flores non sbaglia e vince al debutto

I debutti non sono mai facili e vista la prestazione di oggi, Antonio Floro Flores può dirsi più che soddisfatto per questo suo inizio sulla panchina della Strega. Il Benevento non ha battuto ciglio, ottenendo una prestigiosa vittoria per 3-1 su un avversario del calibro del Monopoli. A segno Lamesta, Ricci e Prisco per i giallorossi e Ronco per il Monopoli.

Il team sannita ha fatto subito vedere di aver recepito le indicazioni tattiche di mister Floro Flores, nonostante il tecnico avesse precisato di non voler modificare da subito il precedente sistema di gioco della squadra. Con questo successo i giallorossi tornano momentaneamente in vetta, in attesa della partita della Salernitana impegnata in trasferta ad Altamura.

Primo tempo: Importanti novità in casa Benevento. Oggi contro il Monopoli debutta sulla panchina giallorossa il nuovo tecnico Floro Flores. Per lui subito una sfida complicata contro la 5° della classe. Il giovane allenatore partenopeo mantiene l’ossatura tattica dell’ex tecnico Auteri, confermando il 3-4-3 di partenza con Ceresoli braccetto di difesa e Ricci esterno alto di centrocampo.

La partita inizia con le due squadre che si studiano a vicenda, ma al 9’ è il Benevento a trovare il guizzo giusto per passare in vantaggio. Maita riceve palla al limite dell’area da calcio d’angolo, con un delizioso passaggio in area trova l’inserimento di Lamesta che di scatto fulmina Piana con un sinistro all’angolo e porta il Benevento avanti! La Strega di Floro Flores continua ad avere il pallino del gioco e al 19’ Mignani, sul filo del fuorigioco, spreca una ghiotta occasione da gol davanti a Piana che neutralizza la sua conclusione. Due minuti dopo i giallorossi mancano nuovamente il gol del 2-0. Questa volta è Manconi che, dopo essere stato servito da Mignani completamente solo, la spara addosso a Piana.

Il gol, tuttavia, era solo questione di tempo. Minuto 27, Maita gestisce palla egregiamente, serve Manconi sulla sinistra che mette in mezzo, la palla viene respinta ma finisce tra i piedi di Ricci che di potenza insacca sotto la traversa! Nelle fasi successive si segnalano importanti chiusure da parte del duo difensivo Saio-Scognamillo che hanno impedito la ripartenza del Monopoli. Occasione per Pierozzi! Cross dalla sinistra, Pierozzi colpisce al volo, palla che si spegne a lato di poco.

Un tentativo dalla distanza di Scipioni conclude la prima frazione di gioco. Si va negli spogliatoi sul 2-0, partita sotto il pieno controllo del team di Floro Flores.

Secondo tempo: 5 minuti dopo l’inizio della ripresa arriva anche il tris della Strega! Da una palla riconquistata, Prisco si dirige verso l’area, calcia di destro e sigla il 3-0. Palo-gol per il centrocampista della Cantera giallorossa.

Al 63’ ottimo spunto di Lamesta che salta la marcatura avversaria con una finta ma al momento di calciare sbaglia mandando ampiamente a lato. Occasione pericolosa anche per il Monopoli con un tiro da fuori di Calcagni che va alto di un soffio. Si fa vedere il neo-entrato Della Morte con un timido tentativo da 30 metri, Piana blocca sicuro.

Al 90+4, nell’ultima occasione della partita il Monopoli trova il gol direttamente da calcio d’angolo. Corner battuto da Ronco, Vannucchi non trattiene e la palla finisce in rete.

Finisce così la partita, 3-1 il risultato finale. Buona la prima di Floro Flores sulla panchina del Benevento, i giallorossi scavalcano così il Catania, uscito sconfitto ieri a Casarano, e tornano al primo posto.

Benevento (3-4-3): Vannucchi, Saio, Scognamillo, Ceresoli ( 61 st Borghini), Pierozzi, Prisco ( 76 st Talia), Maita ©, Ricci ( 76 st Simonetti), Lamesta ( 71 st Della Morte), Manconi, Mignani( 71 st Tumminello) ;A disp: Esposito, D’Alessio, Rillo, Sena, Viscardi, Carfora, Simonetti, Romano, Del Gaudio, Cantisani, Tsingaras

All: Antonio Floro Flores

Monopoli (3-5-2): Piana, Viteritti, Miceli, Piccinini ( 82 st Ronco), Valenti, Calcagni, Scipioni ( 46 st Volpe), Bordo ( 67 st Greco), Imputato, Longo ( 67 st Fall), Tirelli ( 46 st Oyewale); A disp: Albertazzi, Silvestris, Di Santo, Bizzotto, Angileri, Cascella, Castiglione, Rossi, Ronco, Yeboah.

All: Alberto Colombo

Arbitro: Gauzolino di Torino. Assistenti: Pasqualetto di Aprilia e Cardinali di Perugia. Quarto ufficiale: Maresca di Napoli. Operatore FVS: Robilotta di Sala Consilina

Note: Marcatori: 9 pt Lamesta (BN) 27 pt Ricci (BN) 50 st Prisco (BN) 90+4 Ronco (MON)

Ammoniti: Ceresoli (BN) Miceli (MON) Bordo (MON) Piccinini (MON) Lamesta (BN)