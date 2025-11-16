Benevento- Monopoli, Colombo:'' Rammarico per l'atteggiamento mostrato

In conferenza stampa post- partita di Benevento-Monopoli, mister Alberto Colombo non è parso soddisfatto della prestazione del suo Monopoli, pur riconoscendo i grandi meriti del Benevento.

Sulla partita: '' Abbiamo trovato una squadra che ha dimostrato di meritare questa vittoria senza se e senza ma, ha meritato per valori tecnici e fisici superiori a noi. Tuttavia, il mio grande rammarico è che oggi la squadra non ha mostrato il suo solito atteggiamento, potevamo fare di più soprattutto in alcune letture di gioco degli avversari.''

Sull'aver sfidato le tre big del campionato: '' Sono tutte e tre grandi squadre, ma se ne dimentica una quarta che è il Cosenza, la quale ha grandi nomi e grandi individualità, molto spesso sottovalutati. In questo momento la differenza tra queste squadre la può fare la continuità. Il Benevento ha qualità e idee, manovre di gioco corali, bisognava arrivare a questa sfida maggiormente preparati a livello mentale.''

Se il cambio di allenatore del Benevento ha influito sulla preparazione della gara:'' Si, chiaramente è stato un fattore da tenere in conto, indubbiamente questo ha portato la squadra a dei cambi, ma alla fine il Benevento lo conosciamo tutti. Adesso è fondamentale per noi rimanere concentrati sul nostro obiettivo e cercare di fare un buon campionato.''