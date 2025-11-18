Sorrento, Mirko Conte esonerato e il DS Amarante risolve il contratto

Il Sorrento comunica di aver sollevato il tecnico Mirko Conte dall'incarico. Per l'ormai ex allenatore dei rossoneri è stato fatale il 3-1 rimediato in trasferta contro il Crotone. Contemporaneamente anche il DS Amarante ha risolto il proprio contratto con la squadra.

Al loro posto la dirigenza ha optato rispettivamente per Cristian Serpini, ex Carpi, e Davide Cacace, storico capitano dei Costieri e già presente nell'organigramma societario. Sono sollevati dai rispettivi incarichi anche il preparatore dei portieri, Emanuele Maggiani, ed il match analyst, Alex Borriello.