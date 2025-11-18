Alcione-Novara 0-1, continua il buon momento azzurro

Primo successo esterno per il Novara che con una rete di Basso vince sul campo dell’Alcione e bissa il successo di settimana scorsa contro il Lecco. Gli azzurri paiono in crescita e sono vicini alla zona play-off dopo un inizio di campionato complicato.

La cronaca Parte meglio l’Alcione, al 7’ Lanzi impegna Boseggia con una conclusione angolata, sul successivo corner il sinistro di Morselli sfiora il palo con l’estremo novarese immobile. Crescono con il passare dei minuti gli azzurri, al 35’ ci prova Donadio ma Agazzi si oppone senza troppi patemi e la prima frazione termina sul nulla di fatto. Meglio il Novara nella ripresa, al 18’ Da Graca impegna Agazzi ad un intervento con i piedi, al 26’ l’episodio decisivo del match, Basso riceve un pallone in area e batte con una conclusione chirurgica Agazzi. Grande chance per Di Cosmo al 38’, solo davanti all’estremo avversario calcia alto, gli azzurri rimangono in dieci per fallo da ultimo uomo di Lorenzini al novantesimo, nonostante gli sforzi dell’Alcione il risultato non cambia più.

ALCIONE-NOVARA 0-1

Marcatore: 26’st Basso.

Alcione: Agazzi, Ciappellano, Pitou, Morselli, Lanzi, Lopes (24’st Olivieri), Pirola (1’st Chierichetti), Samele (24’st Marconi), Giorgeschi, Bright, Scuderi. All. Cusatis

Novara: Boseggia, Citi, Lorenzini, Khailoti, Valdesi, Basso, Di Cosmo, Donadio, Dell’Erba, Alberti, Da Graca (46’st Lartey). All. Zanchetta

Arbitro: Ubaldi di Roma.

Note: Corner 2-4. Ammoniti Ciappellano e Marconi per l’Alcione, Alberti per il Novara. Espulso al 45’ del secondo tempo Lorenzini.