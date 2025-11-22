Siracusa vs Team Altamura, le parole di mister Devis Mangia

Siracusa e Team Altamura, alle ore 14:30 dallo stadio Nicola De Simone, si sfideranno per il quindicesimo turno del girone C di Serie C. Le due squadre arrivano in uno stato di forma differente: la formazione di Marco Turati è reduce da due vittorie consecutive, quella esterna con il Picerno e quella casalinga con il Latina; dall’altra parte, i biancorossi di mister Devis Mangia, reduci da un trittico di partite tremendo contro Cosenza, Catania e Salernitana, giungono sulla costa ionica con un solo punto raccolto — quello casalingo con il Cosenza — e qualche recriminazione per la partita del turno precedente contro i granata, sfumata al 91’. Diventa un match cruciale anche per la classifica: il Siracusa naviga nelle zone basse della graduatoria, diciottesimo con 12 punti; il Team Altamura è quindicesimo con 15 punti. Per i pugliesi sarà importante fare risultato per riprendere il buon cammino intrapreso fin qui e, soprattutto, per riappropriarsi di sicurezza e consapevolezza nei propri mezzi.

Mister Devis Mangia ha svolto la consueta conferenza stampa pre-partita. “Affronteremo una squadra che gioca un ottimo calcio e che avrebbe meritato qualche risultato positivo in più rispetto a quelli ottenuti. Posso dire che, al di là dell’avversario, dipenderà da noi. Dovremo essere bravi a disputare una partita intelligente, tecnicamente pulita e di gestione totale”. Il tecnico dei biancorossi ha sottolineato la forza dell’avversario, senza guardare alla classifica, e ha messo in guardia i suoi. Per quanto riguarda le scelte di formazione, Mangia aggiunge: “Quando hai calciatori con caratteristiche differenti tra loro, è normale cambiare qualcosa nel corso di una stagione. Non è un mio vezzo cambiare spesso formazione: sono i miei calciatori che mi mettono nelle condizioni di optare per soluzioni diverse. Fin qui sono stati tutti bravi nel lavoro quotidiano e nelle partite di campionato. Tutti devono sentirsi partecipi del progetto e del gruppo squadra: si allenano bene e io posso scegliere con serenità”.

Consapevolezza e serenità emergono dalle parole di Devis Mangia, che chiama a raccolta tutta la squadra per un match fondamentale in chiave salvezza, dopo tre sfide dispendiose per intensità contro formazioni di vertice che punteranno fino alla fine alla promozione diretta. Il percorso del Team Altamura, al di là dei risultati — positivi nel complesso — dimostra una netta crescita nei mesi. “Siamo consapevoli di avere diversi margini di miglioramento, al di là del percorso positivo, grazie al fatto che ci sono calciatori esperti che portano l’entusiasmo giusto e giovani che stanno meritando di giocare grazie al lavoro quotidiano”.