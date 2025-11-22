Bari vs Frosinone, Caserta: "Dobbiamo crescere sull'aspetto mentale"

Nel post partita mister Fabio Caserta ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dopo la sconfitta interna con il Frosinone. "Abbiamo concesso troppo facilmente il pallone al Frosinone, dopo un inizio positivo. I loro esterni d'attacco hanno fatto la differenza, lo dimostra il cammino che stanno facendo. Siamo stati passivi dopo l'1-2. Ci è mancata, sicuramente, la lucidità ma non abbiamo fatto molto. Dobbiamo essere più cattivi e determinanti. In un campionato così non si può essere così altalenante", ha sottolineato il tecnico del Bari.

Fabio Caserta recrimina l'atteggiamento del suo Bari contro un Frosinone determinato e concreto nel creare tante azioni, soprattutto nel primo tempo. Ai biancorossi è mancato equilibrio e cattiveria agonistica nell'alzare il ritmo per cercare il goal del pari. "Non è un problema di sistema di gioco, dobbiamo crescere sull'aspetto mentale". Nel primo tempo il Bari è stato propositivo ma, troppo facilmente, ha concesso tanto alla squadra di mister Alvini. L'atteggiamento tattico è stato offensivo e questo ha portato a concedere diverse occasioni da goal al Frosinone. "Continuiamo ad avere difficoltà nei momenti negativi, perdiamo le nostre certezze. Dobbiamo evitare proprio questo aspetto".

Nel finale, mister Caserta va controcorrente paragonando la sconfitta interna di oggi con le vittorie contro Mantova e Padova. "Devo sottolineare l'atteggiamento propositivo della squadra rispetto alle due vittorie. Con il Frosinone ho visto una squadra più alta e aggressiva, manca sempre l'atteggiamento nel leggere determinate situazioni di gara".