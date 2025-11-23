Cosenza-Benevento 2-1, i Lupi agganciano la Strega in classifica

Il mal di trasferta non accenna a placarsi. Il Benevento cade anche al ‘’Gigi Marulla’’ di Cosenza, con i silani che hanno così agguantato proprio i giallorossi in classifica e vanno a posizionarsi a -1 dal Catania. La truppa di Floro Flores è passata in vantaggio con il gol di Lamesta, al quale ha subito seguito il pari dei Lupi con Kouan e nel secondo tempo ,per i padroni di casa, è arrivato anche il raddoppio in rimonta con un rigore trasformato da Garritano. 2-1 il punteggio finale

Dopo un iniziale grinta mostrata nel primo tempo, i giallorossi si sono ‘’ammorbiditi’’ nella ripresa, stendendo i tappeti rossi ai rossoblù di Buscè. Questa discontinuità inizia ad essere un vero e proprio problema per le ambizioni della Strega, ora chiamata a non fallire lo scontro diretto di lunedì 1 Dicembre in casa con la Salernitana.

Primo tempo: Il Benevento è alla seconda partita con mister Floro Flores in panchina e ad attenderlo c’è un Cosenza determinato ad inserirsi tra le tre big in vetta alla classifica. I Lupi silani alzano il ritmo e sfiorano il gol. Mazzocchi allunga in area un pallone velenoso per Garritano che a tu per tu con Vannucchi manda a lato. Gol fallito gol subito dice il famoso proverbio. La Strega sfrutta l’occasione mancata del Cosenza e trova il gol del vantaggio. Errore nel retropassaggio di Cannavò, ne approfitta Mignani che serve Lamesta a rimorchio, conclusione di prima intenzione dell’ala sannita, Vettorel tocca ma non trattiene e il Benevento è avanti!

I padroni di casa non ci stanno e dieci minuti dopo raggiungono il pareggio. Corner dei silani, Dalle Mura fa la sponda, palla che capita tra i piedi di Kouan che sottoporta insacca sotto la traversa. Punteggio di nuovo in parità. L’ultima chance del primo tempo arriva al 44’ e capita al Benevento. Calcio d’angolo battuto da Lamesta, anticipo di testa di Pierozzi mal coordinato, palla fuori.

La prima frazione di gioco si conclude con l’1-1 parziale. Match molto combattuto, sporco, con poche occasioni e tanto agonismo.

Secondo tempo: Inizia il secondo tempo e si fa subito vedere la Strega. Azione dalla destra di Pierozzi, pallone che arriva dalle parti di Manconi il quale spara alto a poca distanza dalla porta difesa da Vettorel. Ottimo spunto in profondità di Mignani al 57’, il suo tiro subisce una deviazione e viene mandato in corner.

Il Cosenza chiede però un consulto al FVS per un precedente contatto in area tra Scognamillo e Mazzocchi. I dubbi della squadra di casa si rivelano fondati, infatti l’arbitro giudica fallosa la trattenuta del difensore giallorosso e assegna il rigore in favore dei rossoblù. Dal dischetto si presenta Garritano che non sbaglia. Il Cosenza rimonta e si trova a condurre il match per 2-1.

Cosenza vicinissimo al tris al 66'! Cross dalla destra, D’Orazio si trova completamente smarcato ma non intercetta bene e spreca a lato una grande chance. Ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi. Punizione dalla sinistra, Garritano tenta addirittura il tiro in porta, Vannucchi sceglie di non complicarsi la vita e respinge in calcio d’angolo.All’83’ conclusione al volo di Mehic: palla alle stelle. Mette paura al Cosenza Tumminello con una conclusione a botta sicura che però finisce in curva.

Termina così il match tra Cosenza e Benevento. I Lupi della Sila escono vittoriosi dalla sfida al ‘’Marulla’’ e vanno a pari punti con la Strega e a -1 dal Catania leader della classifica. Per i giallorossi si tratta dell’ennesimo spreco, con le sconfitte che adesso ammontano a quota 4 in campionato, un dato preoccupante per una squadra che punta alla promozione diretta.

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ricciardi, Dalle Mura, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano( 77 st Contiliano); Cannavò( 77 st Dametto), Mazzocchi, Florenzi( 90+1 st Contiero). A disp.: Pompei, Le Rose, Barone, Beretta, Ragone, Achour, Rocco, Silvestri, Mazzulla. All.: Buscè

BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli ( 66 st Mehic); Pierozzi, Maita, Prisco ( 77 st Carfora), Ricci (66 st Simonetti); Lamesta, Mignani (66 st Tumminello), Manconi( 77 st Della Morte). A disp.: Esposito, D'Alessio, Viscardi, Borghini, Romano, Cantisani, Tsingaras, Talia. All.: Floro Flores

Arbitro: Gianquinto di Parma. Assistenti: Tomasi e Fedele di Lecce. Quarto ufficiale: Acquafredda di Molfetta. Operatore FVS: Signorelli di Paola

Note: Marcatori: 14’ pt Lamesta (BN) 26’ pt Kouan (COS) 62’ st Garritano (rig) Ammoniti: D’Orazio (COS) Pierozzi (BN)