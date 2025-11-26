Bari, mister Fabio Caserta sollevato dall'incarico
Come da nota ufficiale della società Bari, mister Fabio Caserta è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra, con lui i collaboratori Salvatore Accursi, Luigi Viola e Aldo Reale. La comunicazione arriva dopo qualche giorno dalla sconfitta interna con il Frosinone, al suo posto è pronto a subentrare Vincenzo Vivarini che, come riporta Luca Cilli di Sky Sport, ha risolto da poco il contratto che lo legava con il Pescara. Infatti, lo scorso 11 novembre, il tecnico è stato esonerato dai biancazzurri.
Il tecnico originario di Ari è stato già l'allenatore dei biancorossi, nella stagione 2019-20, quando il Bari perse la finale playoff di Serie C per la promozione in B. Nonostante la delusione finale, i presupposti per riprovarci c'erano, la squadra aveva espresso un buon calcio e Mirco Antenucci con 20 reti in 29 partite divenne il capocannoniere della rosa. Tuttavia, la stagione successiva, lo stesso Vivarini venne esonerato. Adesso, subentra a Fabio Caserta, e per lui ci sarà un compito arduo: ricompattare il gruppo in vista della gara esterna con l'Empoli per rimettersi in corsa per un posto playoff.
