Bari, Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore: venerdì la conferenza

Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Bari, l'ex tecnico del Pescara e Frosinone nella giornata di domani svolgerà il primo allenamento in vista della gara di Empoli. Per lui si tratta di un ritorno dopo la stagione 2019-2020. Nella giornata di venerdì sarà presentato alla stampa per la prima conferenza, che coincide con la vigilia di campionato.

Quello di Caserta è stato un percorso che si è sgretolato settimana dopo settimana, dopo una serie di risultati altalenanti, una mancata identità di gioco, un diciassettesimo posto in classifica (una partita da recuperare, quella di Castellammare di Stabia) e fragilità mentale di una squadra che non ha convinto i tifosi. Per mister Vincenzo Vivarini un contratto di sei mesi con opzione fino al 2027 in caso di playoff. Primo match, dunque, al Castellani di Empoli e, prima in casa, ironia della sorte, l'otto dicembre contro il Pescara al San Nicola.