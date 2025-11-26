Empoli vs Bari, la direzione arbitrale assegnata a Fabio Maresca

In attesa del primo allenamento di mister Vivarini in una giornata frenetica, tra l'esonero di Caserta e l'annuncio del nuovo allenatore, ci avviciniamo al match valido per la quattordicesima giornata di Serie B, una gara fondamentale per la classifica, al momento preoccupante per i biancorossi. L'AIA ha reso nota la direzione arbitrale, affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli con assistenti i signori Pasquale Capaldo di Napoli e Gianluca Grasso di Ariano Arpino.