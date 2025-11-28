Bari, Vincenzo Vivarini: "Ripartiamo dagli aspetti positivi"

Come si apprende dal canale ufficiale della società Bari, Vincenzo Vivarini, nuovo tecnico dei biancorossi, ha rilasciato le prime dichiarazione. "Riprendo il cammino e il mio percorso da una partita che ancora oggi mi brucia, di conseguenza vorrei chiuderlo il cerchio, ho questa grande possibilità. Una piazza più bella di Bari è difficile da trovarla. Ci vuole tanta intelligenza nel cercare di mantenere le cose buone nelle difficoltà. Pian piano, invece, dobbiamo trovare quelli aspetti su cui lavorare, gestionali e mentali".