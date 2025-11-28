Bari, in vista di Empoli potrebbe essere confermata la difesa a tre

Dopo una settimana frenetica, dall'esonero di mister Fabio Caserta all'annuncio di Vincenzo Vivarini, il Bari si appresta a scendere in campo, al Castellani di Empoli e potrà finalmente far parlare il campo. Una sfida cruciale per uscire dai bassifondi della classifica, rialzare la china e proiettarsi in zona playoff, obiettivo annunciato da inizio stagione. Non sarà un match semplice: l'Empoli di Dionisi è reduce da due vittorie consecutive, Catanzaro-Avellino e in casa è ancora imbattuto.

In vista della gara di domani pomeriggio, con due allenamenti a disposizione, difficile ipotizzare un cambio di modulo immediato e, dunque, potremmo aspettarci ancora una volta la difesa a tre con Pucino-Vicari-Nikolaou davanti a Cerofolini, Dickmann a destra e il rientrante Dorval a sinistra. A centrocampo Verreth e Castrovilli, certi della titolarità, potrebbero essere affiancati da Braunöder mentre in avanti il faro è Moncini, di fianco a lui vedremo se sarà schierato Gytkjaer oppure Partipilo come seconda punta. Gli ultimi nodi saranno sciolti solo nella giornata di domani, fischio di inizio alle ore 15 dallo Stadio Castellani di Empoli.