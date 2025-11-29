Team Altamura vs Sorrento, la conferenza stampa di mister Mangia

Devis Mangia è intervenuto ai microfoni dei giornalisti alla vigilia della sfida con il Sorrento, valida per la sedicesima giornata di Serie C. La squadra di mister Cristian Serpini dovrà riscattare un periodo negativo - la vittoria non arriva dal 12 ottobre, fuori casa, per una rete a zero a Siracusa - certificata da tre sconfitte consecutive con Audace Cerignola, Crotone e Casertana. Obiettivo vittoria anche per i biancorossi, che hanno raccolto due punti in quattro gare.

Il primo tema affrontato dal mister Mangia è sull'avversario, un Sorrento che ha ottenuto la sua ultima vittoria ormai un mese e mezzo fa fuori casa. "La chiave della partita deve essere l'atteggiamento corretto alla gara. Vediamo come se la giocheranno, hanno giocato spesso in maniera differente. Sarà una partita difficile, dobbiamo fare una partita pulita sul piano tattico e tecnico. Invito sempre la mia squadra ad avere il massimo equilibrio". Solito atteggiamento, chiesto da mister Mangia, che mette in guardia i suoi. Un altro punto affrontato è il calo di concentrazione della squadra con Salernitana e Siracusa, partite nelle quali i goal subiti sono arrivati nel finale. "Il calcio è particolare, posso dirti di utilizzare gli stessi atteggiamenti avuti con Potenza e Cavese (battuta). Ci sono dei momenti in cui le partite le recuperi negli ultimi minuti ed altri in cui subisci. Tuttavia, posso garantirvi che questa squadra non ha mai dimostrato delle situazioni di calo di concentrazione durante le partite, questi sono semplicemente degli episodi che, nel calcio, possono girare a favore o sfavore". Sullo stato di forma: "La squadra sta bene, entriamo nell'ultimo mese prima della sosta, quindi la squadra è nelle condizioni di affrontare la gara con l'approccio giusto".

Appuntamento, dunque, al Tonino D'Angelo per la sedicesima giornata di Serie C, fischio di inizio alle ore 17:30.