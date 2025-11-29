Empoli vs Bari, esordio horror per Vivarini: 5-0 al Castellani

Pokerissimo dell’Empoli al Castellani e notte fonda per il Bari, alla prima di Vincenzo Vivarini sulla panchina biancorossa. Una squadra distratta in difesa e incapace di reagire: il Bari, chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta interna con il Frosinone e una settimana turbolenta culminata con l’esonero di Fabio Caserta e il ritorno di Vivarini, crolla sotto i colpi di un avversario bravo a sfruttare tutte le occasioni avute. E dire che, dopo una prima mezz’ora macchinosa dell’Empoli, erano stati proprio i biancorossi a gestire meglio il possesso e a rendersi subito pericolosi prima con Moncini e poi con un guizzo di Castrovilli. Ma al primo gol di Guarino la squadra barese spegne la luce, consegnando all’undici di Dionisi la possibilità di far festa e trovare la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Catanzaro e Avellino.

La partita

Come detto, il Bari approccia bene la prima mezz’ora, gestendo il palleggio e creando qualche occasione per impensierire la retroguardia toscana. La prima vera chance per i padroni di casa arriva nel finale di primo tempo con l’asse Saporiti–Shpendi; poco dopo ci prova Yepes, trovando un attento Cerofolini. Sono però prove generali del vantaggio: l’Empoli alza i ritmi, mette un cross in area, la difesa del Bari dorme e Guarino colpisce di testa in modo impeccabile.

Nella ripresa l’Empoli prende in mano la gara e il Bari si spegne del tutto. Al 51’ Shpendi, ancora di testa, batte Cerofolini: difesa da rivedere e partita in salita per gli uomini di Vivarini. I padroni di casa acquisiscono fiducia e mettono alle corde un Bari arrendevole. Al 66’ Pellegri appoggia per Yepes e l’ex Sampdoria piazza un gran tiro all’incrocio: nulla da fare per Cerofolini, 3-0 e primo gol in Serie B per lo spagnolo. Nel finale il Bari non reagisce nemmeno d’orgoglio e subisce l’imbarcata: prima Pellegri all’88’, poi Ceesay, per un 5-0 senza appello. Una sconfitta pesantissima, che lascia il Bari con le ossa rotte. Ora arriva il recupero di Castellammare contro la Juve Stabia: è attesa una reazione immediata. La pazienza è ai minimi storici, e i biancorossi hanno il dovere sportivo di vincere per cancellare la figuraccia di Empoli.

L’analisi

Nel match del San Nicola contro un Frosinone in grande forma, il Bari aveva quantomeno provato a riaprirla e a rendersi pericoloso. A Empoli è mancato invece il carattere di sempre che, sommato agli errori individuali e alle mancate correzioni, ha prodotto un disastro totale e una pessima figura. Merito all’Empoli, capace di reagire a una prima mezz’ora sottotono, ma ci si aspettava un atteggiamento diverso da una squadra reduce da un cambio in panchina. Non ci sono alibi: serve resettare tutto e proiettarsi immediatamente ai prossimi due impegni, con l’obiettivo di conquistare sei punti.