Team Altamura vs Sorrento, 1-2 al D'Angelo: doppietta di D'Ursi

Cade il Team Altamura al Tonino D'Angelo, vince il Sorrento che ottiene tre punti d'oro per la classifica. Tanti rimpianti per la gestione della gara nel primo tempo per i biancorossi, ottima la prova degli ospiti, che nel finale difendono il vantaggio.

La partita - Partenza sprint per il Sorrento che mantiene il proprio baricentro alto e impegna subito Viola con Cuccurullo. Ci prova D'Ursi da calcio di punizione e va vicinissimo al goal del vantaggio. La squadra di mister Cristian Serpini gioca con una buona intensità costringendo il Team Altamura a non gestire nel migliore dei modi il palleggio. Al 15' l'episodio che spezza l'equilibrio nel punteggio: Grande commette fallo in area, calcio di rigore, D'Ursi è lucido dal dischetto e porta in vantaggio i suoi. Dopo la sfuriata iniziale il Sorrento si abbassa, i biancorossi reagiscono ma si dimostrano imprecisi nell'imbastire pericoli dalle parti di Del Sorbo. D'Ursi è il più ispirato degli ospiti, sfrutta al meglio una disattenzione difensiva, supera Viola ma non trova la porta. Al 40' altro calcio di rigore concesso al Sorrento, questa volta è Mogentale a commettere fallo. Dagli undici metri ci va ancora D'Ursi, calcia sempre centrale, 0-2 al Tonino D'Angelo e partita in salita per i murgiani. Nel secondo tempo, mister Mangia sostituisce Nazaro e Grande per Florio e Franco, prova ad alzare il ritmo nel palleggio cercando di intensificare le proprie offensive. Al 59' episodio dubbio nell'area di rigore del Sorrento, mister Mangia si gioca la carta ma l'arbitro, dopo un consulto al monitor, non concede il penalty. C'è la reazione del Team Altamura ma non cambia il canovaccio, il Sorrento controlla e disinnesca il forcing dei padroni di casa. Al 77' il Team Altamura riapre il match: cross dalla sinistra, sbuca Agostinelli e sigla la rete dell'1-2. I biancorossi ci credono, Florio a giro dai venti metri va vicinissimo al pareggio, palla che esce di centimetri. Il Sorrento, nel finale, si difende con i denti e porta a casa una vittoria preziosissima. La squadra di mister Cristian Serpini esce dalla zona playout e si porta a 16 punti, gli stessi del Team Altamura che cade in casa per la seconda volta consecutiva dopo la sconfitta con la Salernitana.

L'analisi - Nel finale si è visto un ottimo Team Altamura, certamente si poteva gestire meglio il primo tempo in cui la squadra di Mangia non è riuscita a gestire bene il pallone con fluidità. Una sconfitta che pesa soprattutto per la classifica che adesso si fa cortissima nella zona rossa: un solo punto di vantaggio sul Giuliano. Per il Sorrento una buona boccata di ossigeno, la vittoria permette ai campani di uscire dai playout.