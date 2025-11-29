Como-Sassuolo 2-0, lariani troppo superiori

La 13esima giornata di Serie A si apre con la vittoria del Como sul Sassuolo, finisce 2-0 grazie alle reti una per tempo di Douvikas e Alberto Moreno. La favola Como, che ormai non si può più chiamare favola, continua a sognare e rimane nei piani alti della classifica.

Fabregas lancia dall'inizio Douvikas, e la scelta si rivela corretta, visto che l'attaccante greco timbra il cartellino dopo appena 14 minuti. Nico Paz sfiora il raddoppio con una rovesciata su cui Muric salva. I neroverdi faticano a fare la sua partita, e al 51' arriva la tegola dell'infortunio di Berardi. Da valutare al ritorno in emilia. Una manciata di minuti dopo arriva il raddoppio di Alberto Moreno su assist di Nico Paz. Un avvio di secondo tempo che taglia le gambe al Sassuolo che non riesce a reagire. Il neo entrato Volpato fallisce clamorosamente da pochi passi la rete che avrebbe riaperto il match. Finisce quindi 2-0 in favore dei lariani che salgono a 24 punti. I ragazzi di mister Grosso invece resta a quota 17.