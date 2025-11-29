Benevento-Salernitana, Floro Flores:'' Mi è piaciuto l'atteggiamento''

Mister Floro Flores ha analizzato la partita contro la Salernitana, vinta dal suo Benevento per 5-1, rispondendo ad alcuni quesiti posti dai giornalisti in sala stampa.

Se credeva a questo risultato: ''Avrei rinunciato ad un anno di stipendio se me l'avessero detto prima( ride ndr). Dopo Cosenza volevamo riscattarci e siamo contenti di averlo fatto con questo risultato. Sapevamo di avere di fronte una grande squadra, mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra dopo l'1-1, più che il risultato. La Salernitana avrebbe meritato qualcosa in più ma noi siamo stati bravi a non scomporci e a mostrare quell'aggressività necessaria per tornare in vantaggio ''

Sul migliore in campo: ''Non riesco oggi a trovare un difetto alla squadra. Prisco ha fatto una gara solida, ma ormai Antonio e il suo talento lo conosciamo tutti. Mi è piaciuto molto anche Della Morte. che oggi era alla sua prima da titolare''

Sul voler giocare con quattro attaccanti: '' Io ho la fortuna di avere una squadra che può giocare con qualsiasi modulo. Questo è un elemento importante, abbiamo lavorato tanto in settimana e fatto diverse prove tattiche. I ragazzi hanno grandi qualità fisiche, io alla fine devo essere solo bravo a metterli nelle giuste condizioni''

Sull'approccio al calcio dei grandi:'' Mi sono trovato subito a mio agio, all'inizio non sapevo come approcciarmi ma i ragazzi mi hanno accolto bene e mi hanno dato una grossa mano. Quello che non ho fatto da calciatore voglio farlo da allenatore, la squadra mi da grande motivazione e l mostra la mia stessa voglia di vincere''

Sulle condizioni di Salvemini: ''Francesco viene da un infortunio molto serio, dobbiamo valutarlo giornalmente. Vediamo quotidianamente cosa ci dicono le risonanze, noi lo accogliamo a braccia aperte e speriamo di riaverlo con noi quanto prima''